Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter СМИ: Россия моментально уничтожит ВМС Украины в Азовском море в случае конфликта

11:32

Фото: turkishny.com



Флот РФ способен "в считаные минуты" ликвидировать украинские корабли и базу ВМС в акватории Азовского моря.



С таким утверждением выступили авторы американского издания The American Conservative.



По мнению авторов материала, опубликованного в журнале, несколько кораблей, которыми сейчас располагает украинская сторона, будут уничтожены в случае конфликта в самые быстрые сроки, как и база ВМС, которую в Киеве хотят создать при поддержке Соединенных Штатов. В статье поднимается вопрос о том, насколько целесообразным является оказание помощи Украине с учетом того факта, что Черное море "исторически российское". В материале также напоминают о событиях десятилетней давности, когда в Южной Осетии Россия за двое суток практически разгромила Грузию, которую Вашингтон попытался усилить в регионе.



Ранее представители киевского руководства заявили о планах усилить свое военное присутствие в Азовском море. Отмечалось, что в регионе может быть создана база ВМС.



Напомним, не так давно депутат Верховной рады Юрий Береза заявил о том, что Киев якобы располагает "силами и средствами" достаточными для стремительного сокрушения практически любого флота на Азовском море, включая российский. Член партии "Народный фронт" подчеркивал, что в случае грамотного размещения и правильного крепления ракетных батарей украинцы в течение считанных минут якобы разгромят практически российский флот благодаря вооружению, оставшемуся от СССР.



Автор: Злата Богатова

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