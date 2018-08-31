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В Киеве заявили о способности уничтожить российский флот за несколько минут
31.8.2018 21:31
Фото: newsukraine.com.ua
На сегодняшний день Киев располагает "силами и средствами" достаточными для стремительного сокрушения практически любого флота на Азовском море, включая российский. С таким утверждением выступил депутат Верховной рады Юрий Береза.
Интервью с украинским деятелем опубликовано на портале "Обозреватель".
Как подчеркнул депутат от фракции "Народный фронт", на текущий момент Украина располагает потенциалом, достаточным для полного уничтожения российских военных кораблей в Азовском море. По словам Юрия Березы, в случае грамотного размещения и правильного крепления ракетных батарей украинцы в течение считанных минут якобы разгромят практически любой флот, который там появится. Береза при этом отметил, что оружие, оставшееся от СССР, обладает убедительной мощью и может подавить противника любого уровня.
Ранее официальный представитель американского дипломатического ведомства Хезер Науэрт обвинила российскую сторону в преследовании судов в Азовском море. Посольство РФ, отреагировав на реплики из Госдепа, обратилось к Соединенным Штатам с призывом перестать заступаться за своих подопечных, которые "бесчинствуют на Азовском море".
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