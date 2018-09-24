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Россияне завоевали «золото» на выставке юных изобретателей в Индонезии
24.9.2018 22:46
Фото: vk.me
Четверо учеников российских школ привезли золотые награды с всемирной выставки юных изобретателей, которая завершилась в Индонезии.
В престижном смотре принимали участие двое ребят из Нижнего Новгорода и двое – из города Сарова Нижегородской области.
Как сообщили организаторы выставки со стороны России, Международная выставка юных изобретателей (The 5th International Young Inventors Award – IYIA 2018) завершилась 22 сентября. Программа была рассчитана на четыре дня.
Для участия в смотре в Индонезию съехались свыше трехсот школьников и студентов, которые представляли полтора десятка разных стран. В числе семнадцати российских участников, кроме нижегородцев, были представители столичного региона, Башкирии, и целого ряда других регионов. Ребятам, отправившимся в Индонезию, было от шести до девятнадцати лет.
В общей сложности юные россияне завоевали в Индонезии двенадцать золотых и пять серебряных медалей. Наивысших результатов добился Александр Дудков, представлявший Нижегородское детское речное пароходство. Юноша подготовил проект роботизированной модели судна, предназначенного для автономного мониторинга акваторий и способного работать от силы ветра и солнца. По словам организаторов, проекту "Парус-крыло" строгое жюри присудило одно из двух Гран-при - изобретателя наградили не только медалью, но и денежной премией.
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