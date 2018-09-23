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Победительницу конкурса «Мисс Украина 2018»‍ лишили титула за обман


20:47
Победительницу конкурса «Мисс Украина 2018»‍ лишили титула за обманФото: bykvu.com

Победительницу конкурса "Мисс Украина" лишили этого почетного титула всего через четыре дня после его присуждения.

Как передает ТАСС, красавица решила утаить некоторые факты биографии, грубо нарушив тем самым правила конкурса и условия договора. Выяснилось, что в прошлом Дидусенко была замужем.

Оргкомитет "Мисс Украина" лишает титула Веронику Дидусенко, которая, как оказалось, в прошлом находилась в официальном браке. Как только выяснилось, что Дидусенко ранее была замужней дамой, но пыталась скрыть этот факт биографии, был поставлен вопрос о том, чтобы лишить ее престижного звания.

По словам исполнительного директора оргкомитета Виктории Киосе, Веронику Дидусенко дисквалифицировали за нарушения условий договора. Согласно правилам, девушки, претендующие на титул национальной королевы красоты, должны быть незамужними и не иметь детей. По словам Киосе, Дидусенко очень красива и умна, она представила отличный социальный проект. Однако необходимо соблюдать правила.

В скором времени членам национального жюри конкурса предстоит встретиться вновь, чтобы определить имя той, кто будет представлять Украину в Китае, где состоится финальный этап "Мисс мира". Предполагается, что решение будет принято уже 30 сентября.

"Мисс мира" будут выбирать из самых красивых девушек планеты, которые победили в национальных конкурсах, на китайском острове Хайнань. Зрелищное мероприятие запланировано на 8 декабря.

Автор: Злата Богатова

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