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Кристина Орбакайте переезжает в США
16:29
Фото: twimg.com
Известная российская певица Кристина Орбакайте собирается уехать в Соединенные Штаты на постоянное место жительства. Об этом пишет портал Starhit, цитируя источник в достаточно близком окружении звезды.
В прошлом певица уже приобрела недвижимость в США.
Ранее Кристина Орбакайте достаточно часто выезжала за границу, проводя там отпуск. Однако теперь 47-летняя звезда задумалась о переезде. Предполагается, что певица отправится в Соединенные Штаты вместе с семьей.
Как отметил источник, супруг артистки Михаил Земцов провел большую часть своей жизни в Америке. Он много раз предлагал жене перебраться туда, и Кристина Орбакайте уже приняла такое решение. На певицу также оказал влияние некий "спад востребованности" у российской публики.
Дочь певицы Клавдия, родившаяся 30 марта 2012 года в Майами, является американской гражданкой. по словам источника, девочка очень любит учиться и прекрасно владеет английским языком. Для нее уже подыскали хорошую школу в Нью-Йорке.
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