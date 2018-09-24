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Умер лауреат Нобелевской премии физик Чарльз Као


24.9.2018 14:24
Умер лауреат Нобелевской премии физик Чарльз Као Фото: wikimedia.org

Скончался известный физик Чарльз Као, в 2009 году ставший лауреатом Нобелевской премии. Британо-американскому ученому было восемьдесят четыре года.

Выдающийся ученый умер в минувшие выходные, передает "Синьхуа".

Как стало известно, Чарльз Као скончался в Гонконге, где проживал последнее время.

Четырнадцать лет назад врачи диагностировали у физика начальную стадию болезни Альцгеймера. Спустя шесть лет Чарльз Као совместно с супругой решил основать некоммерческую благотворительную организацию в целях привлечения внимания широкой общественности к данному заболеванию. Фонд также занимался вопросами, которые связаны с оказанием помощи больным.

Работы Чарльза Као,  родившегося в в Шанхае и получившего ученую степень в области электроинженерии в Лондонском университете, способствовали развитию технологии оптоволоконной связи, вследствие чего произошел настоящий прорыв в телекоммуникационной сфере.

Автор: Злата Богатова

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