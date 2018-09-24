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Умер лауреат Нобелевской премии физик Чарльз Као
24.9.2018 14:24
Фото: wikimedia.org
Скончался известный физик Чарльз Као, в 2009 году ставший лауреатом Нобелевской премии. Британо-американскому ученому было восемьдесят четыре года.
Выдающийся ученый умер в минувшие выходные, передает "Синьхуа".
Как стало известно, Чарльз Као скончался в Гонконге, где проживал последнее время.
Четырнадцать лет назад врачи диагностировали у физика начальную стадию болезни Альцгеймера. Спустя шесть лет Чарльз Као совместно с супругой решил основать некоммерческую благотворительную организацию в целях привлечения внимания широкой общественности к данному заболеванию. Фонд также занимался вопросами, которые связаны с оказанием помощи больным.
Работы Чарльза Као, родившегося в в Шанхае и получившего ученую степень в области электроинженерии в Лондонском университете, способствовали развитию технологии оптоволоконной связи, вследствие чего произошел настоящий прорыв в телекоммуникационной сфере.
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