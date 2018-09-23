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Дипломаты подтвердили сведения об аресте россиянина в Осло
23.9.2018 20:56
Фото: simpalsmedia.com
Арестованный в Норвегии по подозрению в "незаконной информационной деятельности" россиянин заявил, что считает случившееся каким-то недоразумением.
По словам адвоката гражданина РФ Хеге Аакрэ, он даже не понимает, в чем его подозревают.
Как информирует РИА Новости, российский гражданин, имя которого пока остается неизвестным, был задержан в Норвегии в прошлую пятницу, 21 сентября. Россиянина взяли под стражу в аэропорту Осло.
Информацию о задержании и последующем аресте гражданина РФ уже подтвердили российские дипломаты, которых уведомили об этом власти Норвегии. об этом сообщает агентство "Интерфакс". О задержанном известно, что несколько дней назад он участвовал в семинаре, состоявшемся в норвежском парламенте.
Предполагается, что срок временного содержания под стражей может составить порядка двух недель. В течение этого периода следственные органы будут изучить доказательства предполагаемых правонарушений.
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