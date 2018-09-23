ИнтерНовости - новости в стране и мире
Третьяковская галерея проводит выставку картин Михаила Ларионова
Третьяковская галерея проводит выставку картин Михаила Ларионова
Минобороны РФ обвинило ВС Израиля в «преступной халатности»
Минобороны РФ обвинило ВС Израиля в «преступной халатности»
Дипломаты подтвердили сведения об аресте россиянина в Осло
Дипломаты подтвердили сведения об аресте россиянина в Осло
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Дипломаты подтвердили сведения об аресте россиянина в ОслоДипломаты подтвердили сведения об аресте россиянина в Осло
Минобороны РФ обвинило ВС Израиля в «преступной халатности»Минобороны РФ обвинило ВС Израиля в «преступной халатности»
В США ужесточат условия выдачи виз и грин-картВ США ужесточат условия выдачи виз и грин-карт
В Баку проснулся второй в мире по величине грязевой вулканВ Баку проснулся второй в мире по величине грязевой вулкан
Третьяковская галерея проводит выставку картин Михаила ЛарионоваТретьяковская галерея проводит выставку картин Михаила Ларионова

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Жизненный успех, родительская любовь и истинные ценностиЖизненный успех, родительская любовь и истинные ценности
НежданчикНежданчик
Отзывы о ГлобалМед: личный опыт нашего корреспондентаОтзывы о ГлобалМед: личный опыт нашего корреспондента
Правила выбора кожаного рюкзакаПравила выбора кожаного рюкзака
Аринкины шалостиАринкины шалости

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Дипломаты подтвердили сведения об аресте россиянина в Осло


23.9.2018 20:56
Дипломаты подтвердили сведения об аресте россиянина в ОслоФото: simpalsmedia.com

Арестованный в Норвегии по подозрению в "незаконной информационной деятельности" россиянин заявил, что считает случившееся каким-то недоразумением.

По словам адвоката гражданина РФ Хеге Аакрэ, он даже не понимает, в чем его подозревают.

Как информирует РИА Новости, российский гражданин, имя которого пока остается неизвестным, был задержан в Норвегии в прошлую пятницу, 21 сентября. Россиянина взяли под стражу в аэропорту Осло.

Информацию о задержании и последующем аресте гражданина РФ уже подтвердили российские дипломаты, которых уведомили об этом власти Норвегии. об этом сообщает агентство "Интерфакс". О задержанном известно, что несколько дней назад он участвовал в семинаре, состоявшемся в норвежском парламенте.

Предполагается, что срок временного содержания под стражей может составить порядка двух недель. В течение этого периода следственные органы будут изучить доказательства предполагаемых правонарушений.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Сентябрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30

Популярное

Представитель Ксении Собчак подтвердил сведения о ее беременностиПредставитель Ксении Собчак подтвердил сведения о ее беременности
В Черногории погиб альпинист из РоссииВ Черногории погиб альпинист из России
Песков опроверг сведения о том, что Путин отказывался говорить с АсадомПесков опроверг сведения о том, что Путин отказывался говорить с Асадом
В Екатеринбурге умер ученик гимназии, которого с урока везли в больницуВ Екатеринбурге умер ученик гимназии, которого с урока везли в больницу
Третьяковская галерея проводит выставку картин Михаила ЛарионоваТретьяковская галерея проводит выставку картин Михаила Ларионова

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 779


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru