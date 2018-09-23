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Дочь британского миллионера погибла из-за бутерброда, купленного в аэропорту
23.9.2018 20:46
Фото: 365dm.com
В одной из клиник французской Ниццы умерла юная дочь британского олигарха Надима Эднан-Лаперуза, который является основателем сети игрушек Wow Toys. Как передают зарубежные СМИ, пятнадцатилетняя девушка почувствовала себя плохо, когда летела с отцом из Лондона.
Незадолго до гибели дочь олигарха попробовала сэндвич с артишоком и оливками. Он был приобретен перед вылетом в лондонском аэропорту Хитроу. Когда девушка находилась на борту самолета, ей стало плохо, передает Daily Mail.
По мнению отца, причиной смерти подростка могла стать острая аллергическая реакция, возникшая из-за семян кунжута в булочке для сэндвича. Миллионер успел ввести дочери две дозы лекарственного средства, однако его действия результата не принесли. Сразу после приземления девушка была экстренно доставлена в одну из больниц Ниццы, где она скончалась.
После трагедии Эднан-Лаперуз уже инициировал расследование по факту случившегося. Бизнесмен потребовал от руководства компании, которая произвела роковой сэндвич, объяснений. Миллионер намерен выяснить, почему на упаковке продукта не было указано о том, что в его состав входят семена кунжута.
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