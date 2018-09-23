Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Дочь британского миллионера погибла из-за бутерброда‍, купленного в аэропорту

23.9.2018 20:46

Фото: 365dm.com



В одной из клиник французской Ниццы умерла юная дочь британского олигарха Надима Эднан-Лаперуза, который является основателем сети игрушек Wow Toys. Как передают зарубежные СМИ, пятнадцатилетняя девушка почувствовала себя плохо, когда летела с отцом из Лондона.



Незадолго до гибели дочь олигарха попробовала сэндвич с артишоком и оливками. Он был приобретен перед вылетом в лондонском аэропорту Хитроу. Когда девушка находилась на борту самолета, ей стало плохо, передает Daily Mail.



По мнению отца, причиной смерти подростка могла стать острая аллергическая реакция, возникшая из-за семян кунжута в булочке для сэндвича. Миллионер успел ввести дочери две дозы лекарственного средства, однако его действия результата не принесли. Сразу после приземления девушка была экстренно доставлена в одну из больниц Ниццы, где она скончалась.



После трагедии Эднан-Лаперуз уже инициировал расследование по факту случившегося. Бизнесмен потребовал от руководства компании, которая произвела роковой сэндвич, объяснений. Миллионер намерен выяснить, почему на упаковке продукта не было указано о том, что в его состав входят семена кунжута.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 117

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 23.9.2018 20:56 Дипломаты подтвердили сведения об аресте россиянина в Осло

Дипломаты подтвердили сведения об аресте россиянина в Осло 23.9.2018 12:58 В Баку проснулся второй в мире по величине грязевой вулкан

В Баку проснулся второй в мире по величине грязевой вулкан 23.9.2018 10:24 Все боевики, атаковавшие парад в Иранском Ахвазе, ликвидированы

Все боевики, атаковавшие парад в Иранском Ахвазе, ликвидированы 22.9.2018 21:11 В Тамбове машина врезалась в асфальтовый каток: погибли 4 человека

В Тамбове машина врезалась в асфальтовый каток: погибли 4 человека 22.9.2018 16:36 В Танзании число жертв крушения парома превысило 200 человек