ИнтерНовости - новости в стране и мире
Дочь британского миллионера погибла из-за бутерброда‍, купленного в аэропорту
Дочь британского миллионера погибла из-за бутерброда‍, купленного в аэропорту
Жириновского вызвали на допрос в СБУ
 Жириновского вызвали на допрос в СБУ
Парапланерист из Москвы разбился на соревнованиях в КБР
Парапланерист из Москвы разбился на соревнованиях в КБР
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Жириновского вызвали на допрос в СБУ Жириновского вызвали на допрос в СБУ
Помпео: действия РФ не приносят пользу ни на Украине, ни в СирииПомпео: действия РФ не приносят пользу ни на Украине, ни в Сирии
Раскрыта загадка самой известной оптической иллюзииРаскрыта загадка самой известной оптической иллюзии
Дипломаты подтвердили сведения об аресте россиянина в ОслоДипломаты подтвердили сведения об аресте россиянина в Осло
Дочь британского миллионера погибла из-за бутерброда‍, купленного в аэропортуДочь британского миллионера погибла из-за бутерброда‍, купленного в аэропорту

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Жизненный успех, родительская любовь и истинные ценностиЖизненный успех, родительская любовь и истинные ценности
НежданчикНежданчик
Отзывы о ГлобалМед: личный опыт нашего корреспондентаОтзывы о ГлобалМед: личный опыт нашего корреспондента
Правила выбора кожаного рюкзакаПравила выбора кожаного рюкзака
Аринкины шалостиАринкины шалости

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Дочь британского миллионера погибла из-за бутерброда‍, купленного в аэропорту


23.9.2018 20:46
Дочь британского миллионера погибла из-за бутерброда‍, купленного в аэропортуФото: 365dm.com

В одной из клиник французской Ниццы умерла юная дочь британского олигарха Надима Эднан-Лаперуза, который является основателем сети игрушек Wow Toys. Как передают зарубежные СМИ, пятнадцатилетняя девушка почувствовала себя плохо, когда летела с отцом из Лондона.

Незадолго до гибели дочь олигарха попробовала сэндвич с артишоком и оливками. Он был приобретен перед вылетом в лондонском аэропорту Хитроу. Когда девушка находилась на борту самолета, ей стало плохо, передает Daily Mail.

По мнению отца, причиной смерти подростка могла стать острая аллергическая реакция, возникшая из-за семян кунжута в булочке для сэндвича. Миллионер успел ввести дочери две дозы лекарственного средства, однако его действия результата не принесли. Сразу после приземления девушка была экстренно доставлена в одну из больниц Ниццы, где она скончалась.

После трагедии Эднан-Лаперуз уже инициировал расследование по факту случившегося. Бизнесмен потребовал от руководства компании, которая произвела роковой сэндвич, объяснений. Миллионер намерен выяснить, почему на упаковке продукта не было указано о том, что в его состав входят семена кунжута.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 117

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Сентябрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30

Популярное

В декабре Тилль Линдеманн совершит тур по российским городамВ декабре Тилль Линдеманн совершит тур по российским городам
СМИ сообщают о множестве погибших при стрельбе в штате МэрилендСМИ сообщают о множестве погибших при стрельбе в штате Мэриленд
Стали известны подробности отравления пары в ресторане в Солсбери‍Стали известны подробности отравления пары в ресторане в Солсбери‍
Столетний житель Ставрополья погиб в ДТП, три человека пострадалиСтолетний житель Ставрополья погиб в ДТП, три человека пострадали
В конкурсе скрипачей Спивакова в Уфе победила 15-летняя испанкаВ конкурсе скрипачей Спивакова в Уфе победила 15-летняя испанка

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 779


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru