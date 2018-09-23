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В США ужесточат условия выдачи виз и грин-карт
23.9.2018 13:22
Фото: lookmytrips.com
Американские власти собираются существенно ужесточить условия выдачи виз и грин-карт, передает Politico.
Предполагается, что изменения будут затрагивать мигрантов, которые уже проживают на территории Соединенных Штатов.
Как заявили в администрации американского президента, ужесточения распространятся на тех, кто в прошлом пользовался какими-либо другими мерами социальной поддержки. включая обращения за медицинской помощью в рамках программы Medicaid и выдачу талонов на питание либо социальное жилье. В некоторых случаях заявителей на визу или грин-карту будут просить о внесении залога, размер которого может достигать десяти тысяч долларов.
В Вашингтоне полагают, что изменения каждый год будут затрагивать почти четыреста тысяч человек. В результате американские власти рассчитывают на некие гарантии того, что прибывающие в США мигранты не будут превращаться в бремя для экономики страны.
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