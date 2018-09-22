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Тайну гибели древнекитайского государства‍ помог раскрыть космический шторм


22.9.2018 22:09
Тайну гибели древнекитайского государства‍ помог раскрыть космический штормФото: fedpress.ru

Ученым удалось раскрыть тайну гибели древнего китайского государства в ходе исследования солнечного вихря, передают зарубежные СМИ.

Речь идет о стране Бохай, которая когда-то располагалась на территории современной Манчжурии.

Как пишет Nature Communications, исследователи опровергли распространенную в прошлом версию о том, что страна была уничтожена в результате извержения вулкана. Разгадать эту загадку ученые смогли, изучая так называемое "событие Мияке". Оно было открыто в 2012 году бывшей аспиранткой университета Нагои (Япония) Фусе Мияке и тремя ее коллегами. Феномен представляет собой всплеск содержания одного из изотопов — углерода-14 – в растениях. причиной которого являются вспышки на Солнце. По мнению ученых, они оставляют след на годичных кольцах деревьев.

Ранее долгое время считалось, что государство Бохай было полностью уничтожено в 926 году н.э., в результате извержения вулкана Пэктусан. Стихийный удар стал одним из наиболее страшных за всю историю, однако ученые не могли назвать точную дату. Предполагалось, что катаклизм произошел около тысячного года н.э.

Результаты радиоуглеродного анализа лиственницы, которая погибла при извержении, свидетельствуют о том, что вулкан проснулся в промежутке от 920 до 950 годов. Как показали годичные кольца, в общей сложности дерево успело прожить 264 года, то есть совершенно точно росло в 774 году.  

Именно в 774 году случилась мощная вспышка на Солнце, спровоцировавшая формирование протонного вихря, которому удалось пробиться через атмосферные слои на нашу планету. В результате на Земле произошло резкое повышение концентрации углерода-14 в растениях и остались соответствующие следы в древесных кольцах. Подсчитав их точное количество, ученые назвали точную дату гибели этого дерева — 946 год н.э.

В указанный период, согласно историческим хроникам, государство Бохай еще существовало. Страна тогда находилась под властью кочевников, отмечают ученые.

Автор: Злата Богатова

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