Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В российских городах провели митинги против пенсионной реформы

22.9.2018 21:45

Фото: ridus.ru



По данным МВД, около трех тысяч человек приняли сегодня участие в акции против пенсионной реформы, которая состоялась в Москве.



Аналогичные митинги прошли и в ряде других городов РФ, отмечают СМИ.



По словам Сергея Удальцова, на столичном проспекте Сахарова собрались порядка двадцати тысяч человек, однако представители правоохранительных органов сообщают о гораздо более меньшем количестве участников.



Как указано на официальных сайтах отделений партии КПРФ, сегодня состоялись митинги против изменений пенсионного законодательства в целом ряде городов юга России. В частности, коммунисты организовали акции в Астрахани, Ростове-на-Дону и Симферополе. Подтвержденных сведений о числе участников пока не приводится. Отмечается лишь, что каких-либо инцидентов зафиксировано не было.



Напомним, минувшим летом в первом чтении приняли законопроект, согласно которому предусматривается повышение возрастной планки выхода на пенсию. В настоящее время идет подготовка к рассмотрению его во втором чтении.



Автор: Злата Богатова

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