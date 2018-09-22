|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В российских городах провели митинги против пенсионной реформы
22.9.2018 21:45
Фото: ridus.ru
По данным МВД, около трех тысяч человек приняли сегодня участие в акции против пенсионной реформы, которая состоялась в Москве.
Аналогичные митинги прошли и в ряде других городов РФ, отмечают СМИ.
По словам Сергея Удальцова, на столичном проспекте Сахарова собрались порядка двадцати тысяч человек, однако представители правоохранительных органов сообщают о гораздо более меньшем количестве участников.
Как указано на официальных сайтах отделений партии КПРФ, сегодня состоялись митинги против изменений пенсионного законодательства в целом ряде городов юга России. В частности, коммунисты организовали акции в Астрахани, Ростове-на-Дону и Симферополе. Подтвержденных сведений о числе участников пока не приводится. Отмечается лишь, что каких-либо инцидентов зафиксировано не было.
Напомним, минувшим летом в первом чтении приняли законопроект, согласно которому предусматривается повышение возрастной планки выхода на пенсию. В настоящее время идет подготовка к рассмотрению его во втором чтении.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|