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Американские СМИ рассказали об усовершенствовании "божественной" артиллерии РФ

21.9.2018 22:00

Фото: news2world.net

Как предполагают аналитики, мнение которых приводит агентство, в России приняли это решение из-за экономических соображений. Дело в том, что производство снарядов, которые используются для 2С4 и 2С7, менее затратно в сравнении с изготовлением баллистических ракет.

Автор: Злата Богатова

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