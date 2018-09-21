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Американские СМИ рассказали об усовершенствовании "божественной" артиллерии РФ
21.9.2018 22:00
Фото: news2world.net
В России приступают к усовершенствованию "божественной" артиллерии, передает National Interest со ссылкой. Авторы материала ссылаются на Агентство иностранных военных исследований армии Соединенных Штатов (FMSO).
В статье говорится о 240-миллиметровом миномете 2С4 "Тюльпан" и 203-миллиметровой гаубице 2С7 "Пион", которые предназначены для стрельбы ядерными снарядами. Как утверждается в публикации, российские военные намереваются модернизировать это вооружение, адаптировав его для современных угроз.
Как предполагают аналитики, мнение которых приводит агентство, в России приняли это решение из-за экономических соображений. Дело в том, что производство снарядов, которые используются для 2С4 и 2С7, менее затратно в сравнении с изготовлением баллистических ракет.
Напомним, не так давно американские СМИ писали о том, что в Пентагоне признали уязвимость Соединенных Штатов перед новым российским оружием.
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