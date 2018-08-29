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В Пентагоне признали уязвимость США перед новым оружием РФ


12:50
В Пентагоне признали уязвимость США перед новым оружием РФФото: telegraf.by

В Пентагоне признали уязвимость Соединенных Штатов перед новым российским оружием, передают американские СМИ.

По мнению военачальников, территория США больше не может считаться надежным убежищем от внешних угроз.

Как заявил начальник Северного командования ВС США и Командования воздушно-космической обороны Северной Америки генерал Терренс О'Шонесси, ранее считалось, что территория страны недосягаема, учитывая "океан и дружественные страны на севере и на юге". Однако в последнее время ситуация существенно изменилась.

Выступая на 140-й конференции Ассоциации Национальной гвардии США, генерал заявил о том, что сегодня появились противники, которым под силу достигнуть американскую территорию. В связи с этим О'Шонесси призвал к полному обновлению подходов к оборонной стратегии страны. По его словам, нужно не только переосмыслить защиту государства, но и продумать, как можно обезопасить свои земли "от равного по силе соперника".

Напомним, не так давно авторитетные специалисты пришли к выводу, что мощь ядерного вооружения РФ  в несколько раз превосходит уровень американского. Эксперты проводили сравнительный анализ разных бомб, включая сброшенных Соединенными Штатами в прошлом веке на японские города Нагасаки и Хиросиму "Толстяка" и "Малыша". По мнению специалистов, ракеты современного уровня значительно опаснее. В частности, произведенная в США Trident имеет мощность 100 килотонн, а наиболее серьезная бомба КНДР – 250 килотонн. Однако РФ сумела существенно вырваться вперед в этой сфере, благодаря новейшим разработкам. При этом специалисты указывали на "Сармат" мощностью 50 тысяч килотонн и суперторпеду "Статус-6" мощностью 100 тысяч килотонн.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 139

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