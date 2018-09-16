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В конкурсе скрипачей Спивакова в Уфе победила 15-летняя испанка


14:29
В конкурсе скрипачей Спивакова в Уфе победила 15-летняя испанкаФото: официальный сайт конкурса скрипачей Владимира Спивакова

Победительницей конкурса скрипачей Спивакова, состоявшегося в Уфе, была признана пятнадцатилетняя Мария Дуэняс из Испании. Как передает ТАСС, талантливой исполнительнице вручили скрипку работы выдающегося итальянского мастера Риккардо Антониацци. Ценнейший инструмент был создан в 1912 году.

Юной испанской скрипачке вновь удалось одержать победу на престижном музыкальном конкурсе в России. Мария Дуэняс была признана лучшей среди участников Второго международного конкурса скрипачей Владимира Спивакова. В качестве главного приза испанке вручили созданную более века назад итальянским мастером Риккардо Антониацци скрипку.

По словам Марии Дуэняс, иметь такого уровня инструмент можно считать мечтой любого музыканта. Исполнительница отметила, что соперничество оказалось для нее непростым - в финал вышли очень талантливые ребята.

На втором месте оказался россиянин Федор Безносиков, а замкнул тройку победителей японский скрипач Иссеи Курихара. Талантливые музыканты получили мастеровые инструменты работы Жюля Гранджона и Игоря Улицкого, 1948 и 2017 годов соответственно.

Напомним, минувшей весной Мария Дуэняс одержала победу в Омске, где уже в четвертый раз проводился Международный конкурс скрипачей им. Юрия Янкелевича. Испанке вручили созданную в конце XIX века скрипку итальянского мастера Дегани. Как отметил Владимир Спиваков, передавший награду, поиски столь раритетного музыкального инструмента заняли более полутора лет.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 190

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