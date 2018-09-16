Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В декабре Тилль Линдеманн совершит тур по российским городам

07:04

Фото: livejournal.com



Лидер знаменитой музыкальной группы Rammstein собирается совершить гастрольный тур по городам России.



Как передает ТАСС, выступления Тилля Линдеманна увидят в Москве, Петербурге, Иркутске, Новосибирске и Самаре.



Фронтмен культового германского рок-коллектива впервые будет выступать перед российской публикой не только в Москве и Северной столице. Как рассказали представители компании T.C.I., которая выступает в качестве организатора тура, лидер группы Rammstein споет также в Иркутске, Новосибирске и Самаре.



Российским поклонникам представится возможность увидеть новую программу Тилля Линдеманна, которая представляет собой камерное шоу, отметили организаторы.



Предполагается, что выступление Линдеманна в петербургском клубе Opera состоится уже 3 декабря, через два дня его будут встречать в столичном ICON. Концерт в Новосибирске намечен на 9 декабря, а в Иркутске - на 11 декабря. Самарская публика будет приветствовать немецкого музыканта 13 декабря.



Автор: Злата Богатова

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