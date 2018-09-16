|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В декабре Тилль Линдеманн совершит тур по российским городам
07:04
Фото: livejournal.com
Лидер знаменитой музыкальной группы Rammstein собирается совершить гастрольный тур по городам России.
Как передает ТАСС, выступления Тилля Линдеманна увидят в Москве, Петербурге, Иркутске, Новосибирске и Самаре.
Фронтмен культового германского рок-коллектива впервые будет выступать перед российской публикой не только в Москве и Северной столице. Как рассказали представители компании T.C.I., которая выступает в качестве организатора тура, лидер группы Rammstein споет также в Иркутске, Новосибирске и Самаре.
Российским поклонникам представится возможность увидеть новую программу Тилля Линдеманна, которая представляет собой камерное шоу, отметили организаторы.
Предполагается, что выступление Линдеманна в петербургском клубе Opera состоится уже 3 декабря, через два дня его будут встречать в столичном ICON. Концерт в Новосибирске намечен на 9 декабря, а в Иркутске - на 11 декабря. Самарская публика будет приветствовать немецкого музыканта 13 декабря.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|