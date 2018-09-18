Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter После беспорядков в Кенделене начались столкновения в Нальчике

21:01

Фото: newstracker.ru



В Приэльбрусье произошли беспорядки со стрельбой, передают российские СМИ.



Как стало известно, столкновения кабардинцев с балкарцами докатились до столицы региона - Нальчика.



Кабардинцы, принимавшие участие в конном походе, который был приурочен к годовщине Канжальской битвы, столкнулись с жителями балкарского селения Кенделен. По данным местного информационного портала "Регион online", кабардинцы намеревались отдать дань памяти предкам, проехав их маршрутом на лошадях. Ровно 310 лет назад состоялась Канжальская битва, когда кабардинцы, отказавшиеся выплачивать дань, сокрушили войска крымского хана.



Как стало известно, балкарцы, проживающие в селении Кенделен, были настроены против того, чтобы через их земли проследовали участники похода. Однако несмотря на обострение давнего конфликта между двумя народностями инициаторы похода пустились в путь.



Силовики, которые были заранее предупрежденные о вероятных беспорядках, прибыли в Кенделен. Позднее выяснилось, что столкновений, несмотря на усилия правоохранителей, избежать на удалось. В Сети распространяются видео- и фото материалы, судя по которым, участниками столкновений стали десятки людей.



По данным ряда источников, на фоне ЧП в Кенделене были зафиксированы инциденты и в столице Кабардино-Балкарии - городе Нальчике.



Автор: Злата Богатова

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