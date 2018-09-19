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В США до 37 человек увеличилось количество жертв непогоды


19.9.2018 20:21
В США до 37 человек увеличилось количество жертв непогодыФото: vesti.az

До тридцати семи человек увеличилось количество жертв шторма "Флоренс", который обрушился на атлантическое побережье Соединенных Штатов в минувшую пятницу.

Наибольший ущерб стихия нанесла территориям Северной и Южной Каролины.

Ранее представители региональных властей подтвердили сведения о тридцати двух жертвах шторма. В числе погибших были двое детей младенческого возраста.

На сегодняшний день свыше 27 тысяч жителей Северной и Южной Каролины вынуждены оставаться во временных убежищах. Электроснабжение нарушено в более 523 тысячах домов и предприятий.

Вскоре после того, как ураган "Флоренс" обрушился на атлантическое побережье Соединенных Штатов, он начал терять силу. По данным специалистов, сейчас его статус уже понизился до шторма, а опасность от ветра существенно уменьшилась — скорость его порывов составляет не более 75 км/ч. Вместе с тем, пока сохраняется угроза сильных наводнений, спровоцированных огромным количеством осадков, которые принес с собой ураган.

Автор: Злата Богатова

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