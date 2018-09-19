|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В США до 37 человек увеличилось количество жертв непогоды
19.9.2018 20:21
Фото: vesti.az
До тридцати семи человек увеличилось количество жертв шторма "Флоренс", который обрушился на атлантическое побережье Соединенных Штатов в минувшую пятницу.
Наибольший ущерб стихия нанесла территориям Северной и Южной Каролины.
Ранее представители региональных властей подтвердили сведения о тридцати двух жертвах шторма. В числе погибших были двое детей младенческого возраста.
На сегодняшний день свыше 27 тысяч жителей Северной и Южной Каролины вынуждены оставаться во временных убежищах. Электроснабжение нарушено в более 523 тысячах домов и предприятий.
Вскоре после того, как ураган "Флоренс" обрушился на атлантическое побережье Соединенных Штатов, он начал терять силу. По данным специалистов, сейчас его статус уже понизился до шторма, а опасность от ветра существенно уменьшилась — скорость его порывов составляет не более 75 км/ч. Вместе с тем, пока сохраняется угроза сильных наводнений, спровоцированных огромным количеством осадков, которые принес с собой ураган.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|