Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Стали известны подробности отравления пары в ресторане в Солсбери‍

09:07

Фото: 123rf.com



Британские СМИ назвали имена супругов, которые отравились в одном из ресторанов Солсбери, передает ТАСС.



Со ссылкой на представителей правоохранительных структур сообщается, что Алекс Кинг и Анна Шапиро пострадали из-за стрихнина.



Как пишет газета The Sun, инцидент случился в минувшие выходные, когда 42-летний британский подданный Алекс Кинг и его 30-летняя супруга Анна Шапиро, являющаяся уроженкой Нижнего Новгорода, посещали ресторан. После визита итальянского заведения Prezzo самочувствие пары резко ухудшилось.



По словам Анны Шапиро, с которой уже смогли побеседовать журналисты, они с мужем почувствовали себя плохо, когда еще находились за столом. Женщина, работающая моделью, заявила, что у ее супруга изо рта шла пена. Посетителей сразу же госпитализировали. Шапиро отметила, что ее мужа врачи ввели в состояние искусственной комы. После случившегося жену к пациенту пока еще не пустили ни разу.



В СМИ также появились публикации о том, что речь идет, предположительно, об отравлении стрихнином. В полиции графства Уилтшир ранее сделали официальное заявление о том, что ЧП в Солсбери не рассматривают как "подозрительный". Эксперты уже выяснили, что пострадавшие не подвергались воздействию нервно-паралитических веществ.



Автор: Злата Богатова

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