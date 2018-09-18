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В Японии совершено нападение на полицейского
05:45
Фото: bragazeta.ru
В Японии неизвестный убил сотрудника полиции, передает ТАСС.
ЧП случилось в городе Сендай на северо-востоке страны. Обстоятельства инцидента выясняются.
По предварительным данным, минувшей ночью в один из полицейских участков Сендая явился некий мужчина, который якобы хотел заявить о пропаже своей вещи. В отделении в тот момент дежурили два офицера.
Как только один из сотрудников полиции вышел в соседнее помещение, неизвестный мужчина с ножом атаковал его коллегу. Вернувшийся офицер, услышав подозрительный шум, сразу же вернулся, открыв стрельбу по злоумышленнику.
Пострадавшего полицейского с тяжелыми ранениями доставили в больницу, но врачи оказались бессильны - им не удалось спасти жизнь пациента.
Нападавший, по которому было сделано три выстрела, скончался на месте от полученных ранений. В настоящее время полицейские приступили к выяснению всех обстоятельств преступления, включая личность злоумышленника. Пока сведений о мотивах нападения нет.
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