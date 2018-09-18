Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Японии совершено нападение на полицейского

05:45

Фото: bragazeta.ru



В Японии неизвестный убил сотрудника полиции, передает ТАСС.



ЧП случилось в городе Сендай на северо-востоке страны. Обстоятельства инцидента выясняются.



По предварительным данным, минувшей ночью в один из полицейских участков Сендая явился некий мужчина, который якобы хотел заявить о пропаже своей вещи. В отделении в тот момент дежурили два офицера.



Как только один из сотрудников полиции вышел в соседнее помещение, неизвестный мужчина с ножом атаковал его коллегу. Вернувшийся офицер, услышав подозрительный шум, сразу же вернулся, открыв стрельбу по злоумышленнику.



Пострадавшего полицейского с тяжелыми ранениями доставили в больницу, но врачи оказались бессильны - им не удалось спасти жизнь пациента.



Нападавший, по которому было сделано три выстрела, скончался на месте от полученных ранений. В настоящее время полицейские приступили к выяснению всех обстоятельств преступления, включая личность злоумышленника. Пока сведений о мотивах нападения нет.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 09:07 Стали известны подробности отравления пары в ресторане в Солсбери‍

Стали известны подробности отравления пары в ресторане в Солсбери‍ 18.9.2018 22:14 На трассе «Дон» столкнулись автобусы: число погибших уточняется

На трассе «Дон» столкнулись автобусы: число погибших уточняется 18.9.2018 20:03 В Абакане найдена мертвой пятикратная чемпионка Европы по кикбоксингу

В Абакане найдена мертвой пятикратная чемпионка Европы по кикбоксингу 18.9.2018 12:41 Австралийцы начали находить швейные иглы в яблоках

Австралийцы начали находить швейные иглы в яблоках 18.9.2018 11:04 В Черногории погиб альпинист из России