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В Японии совершено нападение на полицейского


05:45
В Японии совершено нападение на полицейского Фото: bragazeta.ru

В Японии неизвестный убил сотрудника полиции, передает ТАСС.

ЧП случилось в городе Сендай на северо-востоке страны. Обстоятельства инцидента выясняются.

По предварительным данным, минувшей ночью в один из полицейских участков Сендая явился некий мужчина, который якобы хотел заявить о пропаже своей вещи. В отделении в тот момент дежурили два офицера.

Как только один из сотрудников полиции вышел в соседнее помещение, неизвестный мужчина с ножом атаковал его коллегу. Вернувшийся офицер, услышав подозрительный шум, сразу же вернулся, открыв стрельбу по злоумышленнику.

Пострадавшего полицейского с тяжелыми ранениями доставили в больницу, но врачи оказались бессильны - им не удалось спасти жизнь пациента.

Нападавший, по которому было сделано три выстрела, скончался на месте от полученных ранений. В настоящее время полицейские приступили к выяснению всех обстоятельств преступления, включая личность злоумышленника. Пока сведений о мотивах нападения нет.

Автор: Злата Богатова

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