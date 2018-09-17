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Марин Ле Пен призывает к созданию Союза европейских наций вместо Евросоюза
17.9.2018 16:20
Фото: kordon.com.ua
Марин Ле Пен выступила с идеей создания Союза европейских наций взамен изжившего себя Евросоюза, передает ТАСС.
Основой для него станет общность "европейской культуры, цивилизации, традиций и ценностей", отметила лидер французской партии "Национальное объединение" (в прошлом называлась "Национальный фронт").
Марин Ле Пен подвергла резкой критике Евросоюз, отметив, что на сегодняшний день он уже исчерпал себя и погряз в "бездумной миграционной политике". Учитывая это, она обратилась к европейским политикам с призывом учредить новое объединение. По мнению Ле Пен, настала пора вместо ЕС сформировать Союз европейских наций (СЕН). Своим мнением политик поделилась в минувшее воскресенье, когда состоялась встреча "Нацобъединения" в Фрежюсе на юге Франции. Глава партии излагала программу на выборы в Европарламент, которые должны состояться в следующем году.
Французский политик отметила, что ЕС сейчас представляет собой некую "идеологическую конструкцию", которая уже начала вредить Европе. В его власти находится неограниченное пространство, не имеющее никаких исторических предпосылок, не связанное с историей или культурными традициями, заявила Ле Пен. В результате речь идет о пространстве, не обладающем ни реальными силами, ни перспективами - оно способно лишь раствориться "в мировой магме".
Кроме того, на сегодняшний день ЕС трансформировался в "диктатуру, которая уничтожает народы" и применяет насильственные методы, как это случилось с британцами или поляками, отказавшимися подчиняться его законам, заявил Марин Ле Пен. В качестве своих основных союзников она выделила итальянскую "Лигу" и Австрийскую партию свободы.
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