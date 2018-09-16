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На Филиппинах более 60 человек погибли из-за тайфуна «Мангхут»


16.9.2018 17:51
На Филиппинах более 60 человек погибли из-за тайфуна «Мангхут»Фото: achtungpartisanen.ru

Растет число жертв тайфуна "Мангхут", который несколько дней назад обрушился на Филиппины.

Как передает агентство Associated Press, местные власти подтвердили сведения о гибели 64 человек.

Со ссылкой на представителей местной полиции отмечается, что ранения получили более тридцати человек. Сорок пять пока числятся без вести пропавшими.

Наибольший ущерб разбушевавшаяся стихия причинила провинции Бенгет, которая расположена на острове Лусон. Там в результате тайфуна погибли тридцать восемь человек. В большинстве случаев смертельные инциденты были спровоцированы сходом оползней. Тридцать семь местных жителей считаются пропавшими без вести. На территории провинции сейчас активно ведутся поисково-спасательные мероприятия.

В воскресенье тайфун "Мангхут" достиг южного побережья КНР. Как пишут китайские СМИ, покинуть свои дома из-за удара стихии пришлось около двум с половиной миллионам жителей провинции Гуандун. Местными властями в порты было отозвано около 50 тысяч рыболовецких судов.

Автор: Злата Богатова

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