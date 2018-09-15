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В Газе растет число жертв противостояния палестинцев и израильтян
11:59
Фото: salem-news.com
В Газе по меньшей мере трое палестинцев погибли во время пятничных столкновений с израильскими силовиками, передает ТАСС.
Как заявили представители регионального Минздрава, ранения получили порядка тридцати жителей анклава.
В числе пострадавших, одиннадцать из которых были экстренно госпитализированы, есть несколько несовершеннолетних. В больницу также были доставлены женщина-врач и журналист.
Жертвами непрекращающегося противостояния палестинцев и израильских силовиков стали три человека. Как сообщает агентство "Маан", погибли местные жители, которым было 30, 21 и лишь 12 лет. Во всех случаях причиной смерти стали огнестрельные ранения.
Напомним, "Марш возвращения", традиционно начавшийся в Газе после пятничной молитвы, проводится уже двадцать пятую неделю подряд. Беспорядки не утихают с конца минувшего марта. В прошедшую пятницу инициаторы акции выбрали в качестве лозунга девиз "Сопротивление - наш выбор".
Как и ранее, сотни палестинцев устремились к заградительной полосы с территорией Израиля, где начали жечь покрышки и бросать в силовиков камни и бутылки с зажигательной смесью. Военные в ответ применяли слезоточивый газ и стреляли по манифестантам резиновыми пулями.
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