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В Индонезии при крушении парома погибли не менее 10 человек
15.9.2018 16:22
Фото: kurskcity.ru
В Индонезии не менее десяти человек погибли в результате крушения парома.
Как передают иностранные СМИ, спасти удалось более ста пассажиров. На текущий момент одиннадцать человек продолжают числиться без вести пропавшими.
Паром Fungka Permata V, на борту которого находились 147 пассажиров, следовал в индонезийскую провинцию Северное Малуку. По данным местной прессы со ссылкой на дирекцию морского транспорта страны, трагический инцидент случился в минувшую пятницу, 14 сентября. Обстоятельства ЧП выясняют правоохранительные органы.
К настоящему времени известно, что судно загорелось, находясь у берегов архипелага Бангай в провинции Центральный Сулавези. После пожара паром затонул. Спасательная операция была осложнена, учитывая метеорологические условия - в районе ЧП отмечались сильные порывы ветра и высокие волны. В результате сотрудники экстренных служб смогли добраться до места крушения лишь спустя три часа.
Спасатели, которым уже удалось поднять из воды 126 человек, в том числе, одиннадцать членов экипажа, сейчас продолжают работу на месте крушения парома. Десять человек были найдены погибшими, одиннадцать пропали без вести, ведутся их поиски.
Информации о том, что могло стать причиной пожара, из официальных источников пока не поступало.
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