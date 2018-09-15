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В Петербурге объявлен в розыск мужчина, до смерти забивший подругу
15.9.2018 12:39
Фото: old.sud.ua
В Северной столице объявлен в розыск 32-летний мужчина, который подозревается в убийстве молодой женщины.
Как передает агентство "Интерфакс", в прошлом Андрей Деменков уже был судим.
Согласно материалам уголовного дела, в ночь на 6 июля Андрей Деменков силой удерживал в квартире свою знакомую. При этом злоумышленник жестоко избивал свою жертву. Как установили следователи, в той же квартире в доме по Большой Разночинной улице спустя два месяца пострадала еще одна женщина, избитая Деменковым. ЧП случилось 4 сентября. От полученных травм 21-летняя потерпевшая скончалась.
По данным ГСУ СКР по Санкт-Петербургу, после случившегося Деменкова объявили в розыск. Уголовное дело после гибели женщины возбудили сразу по двум статьям - о незаконном лишении свободы и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло за собой по неосторожности смерть потерпевшего.
В ряде СМИ появились публикации о том, что в общей сложности от действий Деменкова могли пострадать четыре девушки, однако все они позже отказывались от своих первоначальных показаний. Кроме того, имеются основания предполагать, что избитые подозреваемым дамы являлись представительницами древнейшей профессии.
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