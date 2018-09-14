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В Ингушетии 6 человек погибли в ДТП


11:09
В Ингушетии 6 человек погибли в ДТПФото: vk.me

В Ингушетии в результате ДТП погибли шесть человек, передает агентство "Интерфакс-Юг" со ссылкой на представителей республиканского полицейского главка МВД. Среди тех, кто стал жертвами аварии, ребенок годовалого возраста, отметили в ведомстве.

Согласно уточненной информации, в результате столкновения двух легковых автомашин шесть человек получили смертельные ранения. Ранее в региональных появились сообщения о четырех жертвах.

Трагический инцидент случился на территории Сунженского района республики в минувшую пятницу, 14 сентября. После ДТП в близлежащие больницы были доставлены трое пострадавших. Сведений о их состоянии из официальных источников пока не поступало.

В ходе начатого расследования уже удалось установить, что примерно в 19 часов по местному времени два автомобиля столкнулись на дороге, которая от федеральной трассы "Кавказ" ведет к аэропорту "Магас". Машиной "Лада Приора" управлял 27-летний житель ингушского селения Нижние Ачалуки, за рулем "Хендай Солярис" находился 38-летний житель Чечни.

Жертвами аварии стали оба водителя и четверо пассажиров, среди которых был младенец. Обстоятельства смертельного ДТП продолжают выяснять правоохранительные органы.

Автор: Злата Богатова

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