|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Ингушетии 6 человек погибли в ДТП
11:09
Фото: vk.me
В Ингушетии в результате ДТП погибли шесть человек, передает агентство "Интерфакс-Юг" со ссылкой на представителей республиканского полицейского главка МВД. Среди тех, кто стал жертвами аварии, ребенок годовалого возраста, отметили в ведомстве.
Согласно уточненной информации, в результате столкновения двух легковых автомашин шесть человек получили смертельные ранения. Ранее в региональных появились сообщения о четырех жертвах.
Трагический инцидент случился на территории Сунженского района республики в минувшую пятницу, 14 сентября. После ДТП в близлежащие больницы были доставлены трое пострадавших. Сведений о их состоянии из официальных источников пока не поступало.
В ходе начатого расследования уже удалось установить, что примерно в 19 часов по местному времени два автомобиля столкнулись на дороге, которая от федеральной трассы "Кавказ" ведет к аэропорту "Магас". Машиной "Лада Приора" управлял 27-летний житель ингушского селения Нижние Ачалуки, за рулем "Хендай Солярис" находился 38-летний житель Чечни.
Жертвами аварии стали оба водителя и четверо пассажиров, среди которых был младенец. Обстоятельства смертельного ДТП продолжают выяснять правоохранительные органы.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|