Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Названы лауреаты Шнобелевской премии

14:35

Фото: i.radikal.com.tr



В Гарварде вновь назвали лауреатов Шнобелевской премии, передает агентство "Интерфакс".



В число проектов, которые были отмечены, вошли работы о питательности каннибалистической диеты и применении почтовых марок как средства для фиксации эрекции.



За заслуги в антропологии наградили Томаса Перссона. Вместе со своими коллегами он смог установить, как хорошо шимпанзе, обитающие в зоопарке, способны подражать людям. Они делают это практически столь же часто и качественно, как и люди, подражающие шимпанзе.



Премию в области биологии присудили за эксперимент, посвященный феромонам самок дрозофил. Коллективу под руководством Пауля Бехера удалось выяснить, что профессиональным дегустаторам под силу ощутить феромоны в самых ничтожных концентрациях.



Среди лауреатов премии 2018 года также оказалась работа, авторы которой пытались обосновать использование американских горок в целях эффективного выведения камней из почек и слюны как чистящего средства. Победителям был вручен символ премии, а также 10 трлн зимбабвийских долларов.



Вручаемая ежегодно в десяти номинациях Шнобелевская премия (The IgNobel Prize) представляет собой пародийную научную премию. Впервые ее присудили в 1991 году. Традиционно имена "победителей" оглашаются незадолго до объявления лауреатов Нобелевской премии. Как отмечают создатели, лауреатами становятся те, кто "сначала заставляют смеяться, а потом - задуматься".



Автор: Злата Богатова

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