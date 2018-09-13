|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Названы лауреаты Шнобелевской премии
14:35
Фото: i.radikal.com.tr
В Гарварде вновь назвали лауреатов Шнобелевской премии, передает агентство "Интерфакс".
В число проектов, которые были отмечены, вошли работы о питательности каннибалистической диеты и применении почтовых марок как средства для фиксации эрекции.
За заслуги в антропологии наградили Томаса Перссона. Вместе со своими коллегами он смог установить, как хорошо шимпанзе, обитающие в зоопарке, способны подражать людям. Они делают это практически столь же часто и качественно, как и люди, подражающие шимпанзе.
Премию в области биологии присудили за эксперимент, посвященный феромонам самок дрозофил. Коллективу под руководством Пауля Бехера удалось выяснить, что профессиональным дегустаторам под силу ощутить феромоны в самых ничтожных концентрациях.
Среди лауреатов премии 2018 года также оказалась работа, авторы которой пытались обосновать использование американских горок в целях эффективного выведения камней из почек и слюны как чистящего средства. Победителям был вручен символ премии, а также 10 трлн зимбабвийских долларов.
Вручаемая ежегодно в десяти номинациях Шнобелевская премия (The IgNobel Prize) представляет собой пародийную научную премию. Впервые ее присудили в 1991 году. Традиционно имена "победителей" оглашаются незадолго до объявления лауреатов Нобелевской премии. Как отмечают создатели, лауреатами становятся те, кто "сначала заставляют смеяться, а потом - задуматься".
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|