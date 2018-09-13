Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Якутии найдены останки саламандр ранее неизвестного вида

08:17

Фото: giantbomb.com



В Якутии обнаружены останки древних примитивных саламандр, принадлежавших ранее неизвестным роду и виду.



Ученым удалось сделать это открытие близ ручья Тээтэ, где проводил исследование международный коллектив специалистов. В группу, в частности, входили представители Санкт-Петербургского госуниверситета.



Ученым удалось сделать описание древних примитивных саламандр, которые относятся к ранее неизвестным роду и виду. По мнению специалистов, возраст обнаруженных в Сунтарском районе Якутии костных фрагментов может составлять не менее 120миллионов лет.



Ранее исследователи полагали, что эти животные окончательно вымерли во времена юрского периода. Однако теперь можно считать установленным, что первые саламандры сумели дожить до начала мелового периода, отмечает пресс-служба СПбГУ.



В окрестностях ручья Тээтэ ученые начали проводить исследования еще в прошлом году. Территории, во времена обитания динозавров располагавшиеся рядом с Северным полюсом, представляют огромный научный интерес для палеонтологов. Ученые рассчитывают получить немало ответов на загадки, связанные с полярным миром мелового периода.



Автор: Злата Богатова

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