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В Массачусетсе утечка газа спровоцировала взрывы в десятках домов
07:12
Фото: choufmedia.ma
В Соединенных Штатах утечка газа спровоцировала взрывы почти в сорока жилых зданиях, передают американские СМИ.
Как стало известно, ЧП случилось на территории штата Массачусетс.
После многих пожаров, которые произошли из-за утечки газа, начались пожары. По данным местных властей, инциденты были зафиксированы в нескольких городах - Лоуренсе, Андовере и Северном Андовере. Представители экстренных служб штата Массачусетс сообщают о четырех пострадавших. Точное количество устанавливается.
Ранее компания Columbia Gas, обеспечивающая газоснабжение в этом районе, сообщала о проблемах, которые выявлены на местных линиях. Согласно официальным данным, речь может идти о семидесяти случаях утечки газа.
Власти штата призвали жителей домов, рядом с которыми прогремели взрывы, эвакуироваться до момента, когда неполадки на линии будут полностью устранены.
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