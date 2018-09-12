|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Госдуме упразднят комиссию Поклонской
21:10
Фото: mycdn.me
В Госдуме приняли решение о ликвидации комиссии Натальи Поклонской, передают российские СМИ.
Ранее стало известно о том, что Поклонскую могут лишить поста за отказ поддержать пенсионную реформу.
В Госдуме решили ликвидировать комиссию Натальи Поклонской, передает РИА Новости. Предполагается, что произойдет объединение двух комиссий, по этике и по контролю за доходами. В результате Поклонская остается не у дел. Соответствующее решение было принято Комитетом по контролю и регламенту.
По данным агентства "Интерфакс", Поклонская может поплатиться за отказ поддержать пенсионную реформу. Как отмечают источники в руководстве фракции "Единой России" в Госдуме, действительно могут быть сделаны оргвыводы в отношении депутата из-за нарушения фракционной дисциплины.
Напомним, минувшим летом в прессе распространились сообщения о том, что голосовавшую против пенсионной реформы Поклонскую могут лишить мандата. По мнению самой народной избранницы, она по совести выполняет доверенный ей участок работы и потому не намерена сдавать свой мандат. Комментарий был сделан после того, как было сорвано заседание комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов, об имуществе и обязательствах имущественного характера, которой руководила Поклонская.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|