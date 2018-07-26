Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Голосовавшая против пенсионной реформы Поклонская не собирается сдавать мандат

26.7.2018 22:37

Фото: polit.ru



Наталья Поклонская, голосовавшая против пенсионной реформы, не намерена сдавать мандат, передают российские СМИ.



Ранее возглавляющий фракцию "Единой России" в нижней палате Сергей Неверов заявил о том, что депутату необходимо принять соответствующее решение.



В связи с нарушением фракционной дисциплины Наталье Поклонской следует "принять для себя решение", подчеркнул Сергей Неверов. Заявление было сделано в ответ на вопрос журналистов о том, говорит ли Неверов о том, что Поклонской нужно расстаться с мандатом. По мнению самой Натальи Поклонской, она по совести выполняет доверенный ей участок работы. Депутат также подчеркнула, что является народной избранницей, потому не намерена сдавать свой мандат.



Сегодня в Государственной думе было запланировано заседание комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов, об имуществе и обязательствах имущественного характера, которой руководит Поклонская. Однако заседание не состоялось из-за отсутствия кворума для его проведения, передает ТАСС.



Предположение о том, что речь может идти о неком бойкоте со стороны депутатов от "Единой России", Поклонская сочла "смешным". По ее словам, отсутствие коллег связано исключительно с очень насыщенной повесткой заседания. Истинные причины, отметила депутат, будет выяснять руководство, которое она проинформирует должным образом.



Отметим, ранее Неверов отметил, что не располагает сведениями о том, почему депутата Сергея Железняка не было на заседании Госдумы, когда рассматривался законопроект об изменении пенсионного законодательства. Как передает агентство "Интерфакс", Железняк подал заявление руководству "Единой России" о намерении сложить с себя полномочия замсекретаря Генсовета партии. Эту информацию Неверов комментировать не стал, предложив журналистам адресовать вопросы руководству.



Автор: Злата Богатова

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