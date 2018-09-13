|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Живого десятисантиметрового червя извлекли китайские хирурги из мозга пациента
13.9.2018 20:02
Фото: zakon.kz
Китайские хирурги извлекли из мозга пациента десятисантиметрового ленточного червя, передает South China Morning Post.
По словам медиков, паразит мог попасть в организм 26-летнего мужчины из-за употребления в пищу недожаренного мяса.
Как рассказал журналистам доктор Ванг Чунлянь, пациент обратился за помощью к специалистам после того, как у него случился приступ эпилепсии. Проведя тщательное исследование, медики заподозрили, что в организме у жителя Наньчана по фамилии Лю может присутствовать червь вида Spirometra mansoni.
Окончательный диагноз поставили. благодаря специальному анализу крови. В результате врачи приняли решение о том, что пациенту необходима экстренная операция. Когда хирурги извлекли паразита, он "был все еще жив", - заявил Чунлянь.
Китайские СМИ отмечают, что молодой человек с удовольствием поглощал пищу, которая была приготовлена на гриле, а также слабо прожаренное мясо. Предположительно, через такую еду паразит и попал в его организм. Затем взрослая особь или яйцо с кровотоком проникли во внутренние органы, где продолжилось развитие червя.
Напомним, несколько лет назад врачи извлекли из головы 27-летней британки несколько личиной мух. Женщина перед этим посещала Перу, где в ее организм попали паразиты. Спустя некоторое время личинки, отложенные мухой, прогрызли слуховой канал и поселились в мягких тканях головы.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|