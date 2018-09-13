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Названо имя новой участницы «ВИА Гры»
13.9.2018 17:33
Фото: vk.me
Анастасию Кожевникову, которая покинула группу "ВИА Гра", заменит звезда телешоу "Голос" и "Новая Фабрика Звезд" Ульяна Синецкая, сообщает "Стархит".
Талантливая артистка давно связала жизнь с музыкой: еще в десятилетнем возрасте она прошла в финал отборочного этапа "Детского Евровидения".
Среди конкурсантов творческого состязания "Голос" Ульяна Синецкая появилась в 2014 году. Тогда она была включена в команду Александра Градского. Участие в программе тогда завершилось для нее на этапе так называемых "поединков". Спустя три года артистка вошла в число участников "Новой Фабрики Звезд", где вышла на сцену вместе с коллективом "ВИА Гра". Именно тогда она и привлекла к себе внимание Константина Меладзе.
Напомним, из состава, который был набран в знаменитую группу пять лет после проекта "Хочу в «ВИА Гру", в коллективе остается только Эрика Герцег. Ранее, предположительно, из-за рождения малыша, группу покинула Миша Романова, место которой сейчас занимает Ольга Меганская. Не так давно стало известно о том, что из коллектива готовится уйти Анастасия Кожевникова, которая в конце минувшего августа сыграла свадьбу.
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