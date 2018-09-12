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Среди личных охранников Трампа появился сикх
12.9.2018 22:32
Фото: konbini.com
Среди охранников президента Соединенных Штатов Дональда Трампа появился секьюрити сикх, передает ТАСС.
В прошлом уроженец Индии Аншдип Сингх Бхатиа прошел подготовку в школе американского спецназа.
В личной охране американского президента Дональда Трампа впервые появился сикх. Аншдип Сингх Бхатиа уже получил соответствующий личный жетон, который подтверждает, что его обладатель входит в элитную группу секьюрити главы государства. Жетон был вручен во время официальной церемонии, проходившей в Вашингтоне.
Аншдип Сингх Бхатиа родился в городе Лудхиан, который находится на территории штате Пенджаб. В десятилетнем возрасты он был вывезен родителями в Соединенные Штаты. О новом охраннике также известно, что в прошлом он успешно прошел обучение в школе американского спецназа, где ведется подготовка диверсантов, которые действуют в глубоком тылу противника.
По данным американских СМИ, при приеме на службу в спецвойска от индийца потребовали выполнить стандартные условия, в частности, избавиться от бороды и отказаться от традиционного для мужчин-сикхов тюрбана, который они считают символом веры. Однако молодой человек на это не пошел. Он даже обратился в суд, отстояв собственное право на некоторые особенности внешнего вида, обусловленные его религией. В результате среди охранников Трампа, присутствовавших на церемонии в Вашингтоне, можно было увидеть сикха в черном тюрбане с золотистой американской кокардой.
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