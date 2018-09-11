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В Новгородской области появился памятник снежному человеку


11.9.2018 22:26
В Новгородской области появился памятник снежному человекуФото: vishera.online

В самом центре Малой Вишеры установили скульптуру "снежного человека", который в прошлом якобы не раз встречался людям в глухих лесах и на болотах.

Как передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на правительство Новгородской области, скульптура создана петербургскими мастерами.

Для изготовления этой необычной скульптуры применялись исключительно крепкие, антивандальные полимерные материалы. В результате петербургским мастерам удалось создать двухметрового "снежного человека", в задумчивости присевшего на дерево. Маловишерцы уже окрестили его "Авдошкой".

Забавный "снежный человек" мало кого оставляет равнодушным, привлекая внимание как туристов. так и прохожих из числа местного населения, особенно - детей. Все больше людей приходят к новой достопримечательности, чтобы сделать фото с "Авдошкой" в обнимку или даже у него коленях.

Автор: Злата Богатова

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