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В Новгородской области появился памятник снежному человеку
11.9.2018 22:26
Фото: vishera.online
В самом центре Малой Вишеры установили скульптуру "снежного человека", который в прошлом якобы не раз встречался людям в глухих лесах и на болотах.
Как передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на правительство Новгородской области, скульптура создана петербургскими мастерами.
Для изготовления этой необычной скульптуры применялись исключительно крепкие, антивандальные полимерные материалы. В результате петербургским мастерам удалось создать двухметрового "снежного человека", в задумчивости присевшего на дерево. Маловишерцы уже окрестили его "Авдошкой".
Забавный "снежный человек" мало кого оставляет равнодушным, привлекая внимание как туристов. так и прохожих из числа местного населения, особенно - детей. Все больше людей приходят к новой достопримечательности, чтобы сделать фото с "Авдошкой" в обнимку или даже у него коленях.
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