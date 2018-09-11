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В Европе выявлен первый случай заражения обезьяньей оспой
11.9.2018 16:36
Фото: zdravoe.com
Британские эпидемиологи зафиксировали первый случай заражения оспой обезьян, передают зарубежные СМИ.
По мнению специалистов, носителями этой крайне редкой и опасной вирусной инфекции, схожей по проявлениям с натуральной оспой, могут оказаться десятки людей.
Как пишет The Telegraph, к настоящему времени уже удалось выяснить, кто привез инфекцию в королевство. Источником заражения является военно-морской офицер, который прибыл в Лондон авиарейсом из Нигерии. Мужчину уже доставили в больницу.
Сейчас медики наблюдают за всеми пассажирами, которые летели в том же самолете - все они оказались в зоне риска. В общей сложности могли заразиться порядка пятидесяти человек, отмечается в публикации.
При инфицировании оспой обезьян пациенты жалуются на лихорадку, болезненные ощущения в голове и мышцах. спине. Спустя некоторое время начинают увеличиваться лимфатические узлы, появляется озноб. Примерно на третьи сутки на кожных покровах появляется сыпь, оставляющая рубцы.
Длительность этой редкой болезни как правило составляет две-три недели. Уровень летальных исходов может достигать при этом десяти процентов.
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