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В Европе выявлен первый случай заражения обезьяньей оспой


11.9.2018 16:36
В Европе выявлен первый случай заражения обезьяньей оспойФото: zdravoe.com

Британские эпидемиологи зафиксировали первый случай заражения оспой обезьян, передают зарубежные СМИ.

По мнению специалистов, носителями этой крайне редкой и опасной вирусной инфекции, схожей по проявлениям с натуральной оспой, могут оказаться десятки людей.

Как пишет The Telegraph, к настоящему времени уже удалось выяснить, кто привез инфекцию в королевство. Источником заражения является военно-морской офицер, который прибыл в Лондон авиарейсом из Нигерии. Мужчину уже доставили в больницу.

Сейчас медики наблюдают за всеми пассажирами, которые летели в том же самолете - все они оказались в зоне риска. В общей сложности могли заразиться порядка пятидесяти человек, отмечается в публикации.

При инфицировании оспой обезьян пациенты жалуются на лихорадку, болезненные ощущения в голове и мышцах. спине. Спустя некоторое время начинают увеличиваться лимфатические узлы, появляется озноб. Примерно на третьи сутки на кожных покровах появляется сыпь, оставляющая рубцы.

Длительность этой редкой болезни как правило составляет две-три недели. Уровень летальных исходов может достигать при этом десяти процентов.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 263

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