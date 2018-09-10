Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter СМИ: Под Белгородом школьник зарезал бабушку, которая заставляла его ходить на уроки

11:11

Фото: rl0.ru



Следственные органы Белгородской области возбудили уголовное дело по факту гибели пожилой жительницы Старого Оскола.



По предварительным данным, с пенсионеркой мог расправиться собственный внук.



Как сообщают региональные СМИ со ссылкой на источники в СУ СКР по Белгородской области, шокирующий инцидент случился в ночь на шестое сентября. Эксперты позже установили, что причиной смерти пожилой женщины стали множественные ножевые ранения - убийца нанес своей жертве не менее двадцати ударов, в результате потерпевшая скончалась на месте.



Основным подозреваемым сейчас является четырнадцатилетний внук погибшей женщины. По данным ряда местных изданий, юноша, учившийся в школе № 21, несколько дней не посещал занятия. Бабушка, пытавшаяся образумить мальчика, вызвала лишь его раздражение, что могло стать мотивом убийства.



В некоторых публикациях также отмечается, что после совершения преступления внук провел в запертой квартире, где находилось тело его убитой бабушки, несколько суток.



Автор: Злата Богатова

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