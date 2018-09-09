ИнтерНовости - новости в стране и мире
В США в результате стрельбы в McDonald's погиб один человек, четверо ранены
В США в результате стрельбы в McDonald's погиб один человек, четверо ранены
Серене Уильямс придется заплатить за истерику после проигрыша
Серене Уильямс придется заплатить за истерику после проигрыша
В Москве задержан водитель такси, умышленно сбивший несколько человек после конфликта в кафе
В Москве задержан водитель такси, умышленно сбивший несколько человек после конфликта в кафе
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Назван срок, за который заделают пустоты под стартовым столом на ВосточномНазван срок, за который заделают пустоты под стартовым столом на Восточном
В США в результате стрельбы в McDonald's погиб один человек, четверо раненыВ США в результате стрельбы в McDonald's погиб один человек, четверо ранены
В Москве задержан водитель такси, умышленно сбивший несколько человек после конфликта в кафеВ Москве задержан водитель такси, умышленно сбивший несколько человек после конфликта в кафе
Серене Уильямс придется заплатить за истерику после проигрышаСерене Уильямс придется заплатить за истерику после проигрыша
Минобороны: США нанесли удар фосфорными боеприпасами по СирииМинобороны: США нанесли удар фосфорными боеприпасами по Сирии

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Жизненный успех, родительская любовь и истинные ценностиЖизненный успех, родительская любовь и истинные ценности
НежданчикНежданчик
Отзывы о ГлобалМед: личный опыт нашего корреспондентаОтзывы о ГлобалМед: личный опыт нашего корреспондента
Аринкины шалостиАринкины шалости
Эстафета "Селфи в маске" с NATURALIST на MyCharm.ruЭстафета "Селфи в маске" с NATURALIST на MyCharm.ru

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Серене Уильямс придется заплатить за истерику после проигрыша


9.9.2018 22:49
Серене Уильямс придется заплатить за истерику после проигрышаФото: donbass.ua

Американской теннисистке Серене Уильямс придется выплатить 17 тысяч долларов в виде штрафа, передает Associated Press.

Решение было вынесено в связи с целым рядом нарушений.

Как стало известно, титулованную спортсменку оштрафовали за три нарушения, включая подсказки тренера, сломанную ракетку и оскорбительный выпад в адрес арбитра. Все это случилось после того, как Серена Уильямс потерпела поражение в финале US Open - Открытого чемпионата Соединенных Штатов.

Уступив двадцатилетней японке Наоми Осаке, американка начала в достаточно резкой форме высказывать обвинения в адрес судьи, сидевшего на вышке. Серена Уильямс обвинила арбитра в предвзятом отношении к теннисисткам и сексизме, упомянув инцидент с француженкой Ализе Корне.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Сентябрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30

Популярное

В Москве задержан водитель такси, умышленно сбивший несколько человек после конфликта в кафеВ Москве задержан водитель такси, умышленно сбивший несколько человек после конфликта в кафе
СМИ: В Басре протестующие атаковали дипмиссии Ирана и СШАСМИ: В Басре протестующие атаковали дипмиссии Ирана и США
Минобороны: США нанесли удар фосфорными боеприпасами по СирииМинобороны: США нанесли удар фосфорными боеприпасами по Сирии
Егор Крид решил отменить выступление в МахачкалеЕгор Крид решил отменить выступление в Махачкале
В Лондоне назвали имена россиян, которые подозреваются в покушении на Скрипалей В Лондоне назвали имена россиян, которые подозреваются в покушении на Скрипалей

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 776


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru