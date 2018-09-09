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Серене Уильямс придется заплатить за истерику после проигрыша
9.9.2018 22:49
Фото: donbass.ua
Американской теннисистке Серене Уильямс придется выплатить 17 тысяч долларов в виде штрафа, передает Associated Press.
Решение было вынесено в связи с целым рядом нарушений.
Как стало известно, титулованную спортсменку оштрафовали за три нарушения, включая подсказки тренера, сломанную ракетку и оскорбительный выпад в адрес арбитра. Все это случилось после того, как Серена Уильямс потерпела поражение в финале US Open - Открытого чемпионата Соединенных Штатов.
Уступив двадцатилетней японке Наоми Осаке, американка начала в достаточно резкой форме высказывать обвинения в адрес судьи, сидевшего на вышке. Серена Уильямс обвинила арбитра в предвзятом отношении к теннисисткам и сексизме, упомянув инцидент с француженкой Ализе Корне.
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