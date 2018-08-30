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Женская сеть myJulia.ru
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Серена Уильямс устроила скандал после проигрыша в финале US Open
12:33
Фото: kpcdn.net
Титулованная американская теннисистка Серена Уильямс устроила истерику после проигрыша в финале US Open - Открытого чемпионата Соединенных Штатов.
Уступив японке Наоми Осаке, спортсменка в достаточно резкой форме высказала обвинения в адрес арбитра.
Серена Уильямс обвинила судью финала чемпионата в предвзятом отношении к теннисисткам. По словам возмущенной после проигрыша американки, арбитр никогда бы не наказал штрафным геймом мужчину. Обвинения, прозвучавшие в адрес судьи, приводит пресс-служба Женской теннисной ассоциации.
Матч окончился со счетом 6:2, 6:4 в пользу двадцатилетней японской теннисистки. По ходу первой партии американка получила предупреждение после подсказок от тренера. Во втором сете 36-летняя Уильямс разбила ракетку, получив штрафное очко. Когда стал известен счет 4:3 в пользу Осаке, американка устроила продолжительный спор с арбитром Карлосом Рамосом. Титулованная американская спортсменка обвинила его в предвзятом отношении и даже сексизме.
Выражая свое недовольство, Уильямс позволила себе назвать арбитра лжецом и вором. При этом титулованная спортсменка заявила, что "не видела никаких сигналов от тренера".
Ранее предупреждение получила французская теннисистка Ализе Корне. Спортсменка во время перерыва снимала футболку из-за жаркой погоды, однако затем обнаружилось, что она ее надела задом наперед. 29-летней Корне не оставалось ничего другого, кроме как быстро исправлять положение, переодеваясь на корте. Наказание, которое она за это получила, вызвало оживленные дискуссии о двойных стандартах в этом виде спорта, ведь мужчин за подобные действия никто бы не штрафовал.
Уильямс в своей гневной речи выразила готовность "бороться за женские права и за равенство", упомянув инцидент с Корне.
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