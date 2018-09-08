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В Индонезии автобус с туристами упал в ущелье: погиб 21 человек
8.9.2018 22:05
Фото: tnwcdn.com
В Индонезии дорожная авария унесла жизни более двадцати человек, передают зарубежные СМИ.
Согласно имеющимся на этот час данным, в горное ущелье упал рейсовый автобус.
Как полагают местные правоохранители, приступившие к расследованию трагического инцидента, причиной смертельной аварии могли стать внезапно отказавшие тормоза.
ДТП случилось неподалеку от города Сукабуми, который находится на территории индонезийской провинции Западная Ява. Со ссылкой на местную полицию отмечается, что количество погибших возросло до 21 человека.
Ранее представители местной администрации подтвердили сведения о семнадцати жертвах аварии.
Известно также, что в момент ЧП в салоне автобуса ехали тридцать семь туристов. Были ли среди них иностранные граждане, пока не уточняется.
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