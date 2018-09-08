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Движение по Крымскому мосту восстановлено после ЧП
8.9.2018 16:44
Фото: krimsegodnya.ru
Восстановлено движение по полосе Крымского моста, которое ранее было ограничено после инцидента с плавучим краном.
Причиной ЧП, отмечают российские СМИ, могли стать неблагоприятные метеорологические условия.
Как заявили в информационном центре "Крымский мост", к настоящему времени движение по мосту возобновлено в обычном режиме. Выявленные повреждения ряда элементов дорожного обустройства дороги не скажутся на уровне безопасности движения по этому участку трассы. В центре подчеркнули, что обошлось без существенных повреждений, не зафиксировано изменений по геометрии, не пострадало и дорожное полотно. Отмечается, что барьерное ограждение в результате ЧП было деформировано на десятиметровом участке, однако разрывов нет.
Предполагается, что мероприятия по устранению последствий аварии начнутся как только позволят погодные условия.
Ранее стало известно о срыве с якоря плавучего крана, стрела которого повредила мачту освещения моста. После столкновения также оказались погнутыми конструкции барьерного ограждения.
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