Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Метеорологи не подтвердили сведения о кислотных дождях в Крыму

8.9.2018 14:53

Фото: liveinternet.ru



Прошедшие в Крыму ливни, включая осадки в северной части полуострова, где с пересыхающего отстойника химического предприятия испаряется сернистый ангидрид, были нейтральными, заявили метеорологи. По словам синоптиков, информация о кислотных дождях, после которых с автомобилей слезает краска, не соответствует действительности.



Соответствующий вопрос специалистам задал глава Крыма Сергей Аксенов в ходе заседания оперативного штаба в Армянске. Встреча проходила с участием представителей регионального гидрометцентра.



Как отметила Татьяна Стеценко, возглавляющая лабораторию мониторинга загрязнения атмосферы Красноперекопска, специалисты продолжают вести мониторинг обстановки в Армянске и Красноперекопске. На текущий момент каких-либо превышений зафиксировано не было. Осадки, выпавшие на территории региона накануне, были нейтральными, как и на остальной части полуострова.



Ранее доцент кафедры геоэкологии географического факультета Таврической академии Крымского федерального университета Игорь Алексашкин заявил о том, что очистят атмосферу начавшиеся на полуострове ливни. Поделившись мнением в эфире телеканала "Крым 24", он отметил, что возможно выпадение кислотных осадков, учитывая ситуацию, которая сложилась в последнее время в Армянске. По словам Алексашкина, сернистый ангидрид, являясь кислотным оксидом, взаимодействуя с любого вида влагой способен образовывать слабую сернистую кислоту.



Автор: Злата Богатова

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