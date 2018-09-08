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Спасен экипаж буксира, потерпевшего бедствие у берегов Крыма
8.9.2018 13:05
Фото: morflot.ru
В региональном главке МЧС подтвердили сведения о спасении моряков с дрейфующего плота у берегов Крыма.
Как передает агентство "Интерфакс", буксир "Шквал" потерпел бедствие в Керченском проливе. В результате экипаж дрейфовал на плоту.
К настоящему времени моряки, дрейфовавшие у побережья Крыма на плоту, спасены. Экипаж был поднят на борт сухогруза, который проходил мимо, отметили в ведомстве.
Ранее стало известно о ЧП с малым буксиром "Шквал". Судно, находившееся на расстоянии около двух километров от берега, залило дождем. Инцидент зафиксирован у восточного побережья полуострова. В результате капитан судна, которое в тот момент было близ населенного пункта Героевка в окрестностях Керчи, попросил о помощи.
Отмечается, что на плот смогли перебраться семь моряков. Обнаружившее их спасательное судно "Меркурий" по причине сильного шторма в течение некоторого времени не могло поднять их на борт.
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