Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Томске охранники магазина вызвали вооруженное подкрепление из-за конфеты, которую забыла оплатить первоклассница

7.9.2018 21:37

Фото: thematicnews.com



В одном из магазинов Томска охранники проявили бдительность, задержав семилетнюю девочку.



Как передают региональные СМИ, сотрудники даже успели вызвать группу быстрого реагирования, заподозрив ребенка в попытке похитить конфету.



Как стало известно, на этот раз отличились охранники магазина "Абрикос", расположенного на улице Яковлева города Томска. Со ссылкой на источники в местных правоохранительных органах отмечается, что в попытке кражи заподозрили семилетнего ребенка.



Девочка, зашедшая в магазин в первой половине дня, набрала сладостей, однако не расплатилась за одну из конфет. Как только выяснилось, что девочка не заплатила за леденец, бдительный охранник остановил ребенка. Несмотря на то, что маленькая покупательница была готова уплатить за конфету, за которую по оплошности не рассчиталась на кассе, сотрудник вызвал в магазин группу быстрого реагирования.



Отмечается, что прибывшее подкрепление было весьма удивлено, когда им рассказали о причине вызова. Вслед за ГБР в магазин подоспела и мать ребенка. Женщине со слезами удалось уговорить отпустить дочь.



Как передает агентство "Интерфакс-Сибирь", информацию об инциденте подтвердили в пресс-службе регионального главка МВД. В ведомстве отметили, что по факту случившегося проводится проверка.



Автор: Злата Богатова

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