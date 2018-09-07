Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Под Липецком 5 человек погибли в ДТП

7.9.2018 20:43

Фото: glazovportal.net



Следственные органы Липецкой области по итогам проверки возбудили уголовное дело по факту ДТП, унесшего жизни пяти человек.



Смертельная авария произошла неподалеку от населенного пункта Богородицкое в Чаплыгинском районе.



Как стало известно из сообщения регионального СУ СКР, уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, которое по неосторожности повлекло за собой гибель двух и более человек).



Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось вечером минувшего четверга, 6 сентября. По данным региональных правоохранительных органов, в районе 28-го км трассы Липецк - Чаплыгин столкнулись машины марок Toyota RAV4 и ВАЗ 2103. Все, кто находился в автомобиле отечественного производства - водитель и четверо пассажиров - от полученных травм погибли на месте. Водителя иномарки с тяжелыми травмами доставили в больницу.



В ходе предварительного разбирательства установлено, что все жертвы ЧП являются уроженцами Узбекистана. Сведений о причинах ДТП из официальных источников пока не поступало.



Автор: Злата Богатова

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