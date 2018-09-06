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Пушилин назначен врио главы ДНР
17:42
Фото: vk.me
Решением Народного совета ДНР на пост врио главы республики назначен Денис Пушилин, передает ТАСС.
Ранее представители Генеральной прокуратуры ДНР заявили о том, что Дмитрий Трапезников исполнял обязанности руководителя республики незаконно.
Пленарное заседание Народного совета Донецкой народной республики (ДНР) состоялось сегодня, 7 сентября. по его итогам было принято решение о назначении врио главы ДНР Дениса Пушилина. Соответствующую инициативу поддержала большая часть депутатов. До этого в парламенте состоялось голосование по вопросу досрочного прекращения полномочий главы республики Александра Захарченко в связи с его гибелью.
Денис Пушилин, выразив благодарность Народному совету, заявил о том, что решение позволит властям республики "поддержать и продолжить дело" Захарченко, а также реализовать определенные им ранее задумки. По словам Пушилина, ему бы хотелось сделать счастливой жизнь в Донбассе.
Напомним, вскоре после покушения на Александра Захарченко представители руководства ДНР сообщили о приезде в Донбасс американских и канадских военнослужащих, в том числе, высокопоставленных военных. Как заявил Даниил Безсонов, возглавляющий пресс-службу оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики, имеются основания полагать, что иностранный военный контингент, приехавший в Донбасс, намерен в будущем непосредственно участвовать в запланированной украинской стороной наступательной операции.
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