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Женская сеть myJulia.ru
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Певица Юлия Самойлова заявила о желании покинуть Россию
10:09
Фото: mioby.ru
Певица Юлия Самойлова выразила готовность переехать из России в Европу. Соответствующее заявление появилось на кадрах, размещенных в инстаграме артистки.
По словам исполнительницы, позже она подробнее прокомментирует свое решение.
В истории с обращением, которая опубликована на странице Юлии Самойловой, певица говорит о том, что готова покинуть Россию. Артистка уточнила, что собирается дать более подробный комментарий сегодня в 16:00. Отмечается, что последнее фото на странице Самойловой было сделано в аэропорту "Шереметьево".
Певицу, с детства страдающую от спинальной мышечной атрофии, два раза отбирали на музыкальный конкурс "Евровидение" от РФ. Когда мероприятие состоялось на Украине, киевские власти не пустили ее в страну. В этом году Юлия Самойлова выступила в Португалии, но неудачно. После того, как артистка не прошла в финал, пользователи соцсетей не скрывали своего разочарования и обрушивались на Самойлову с резкой критикой.
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