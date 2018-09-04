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Двух обвиняемых в жестоком убийстве и изнасиловании многодетной жительницы Псебая признали вменяемыми
4.9.2018 23:20
Фото: vk.me
На Кубани признаны вменяемыми двое молодых людей, которые обвиняются убийстве и изнасиловании многодетной матери, передает агентство "Интерфакс".
Преступление было совершено с особой жестокостью.
Стали известны результаты экспертизы, которая проводилась в столичном Центре психиатрии им. Сербского. Специалисты не выявили каких-либо значительных психических отклонений у фигурантов этого резонансного дела. Со ссылкой на информированный источник агентство отмечает, что оба обвиняемых признаны экспертами вменяемыми. Исследование проводилось в течение минувшего лета.
Как указано в официальном заключении, в момент преступления молодые люди не были в состоянии аффекта. Эксперты пришли к выводу, что оба могли осознавать характер собственных действий.
Обвинение в убийстве, которое было совершено группой лиц по предварительному сговору, с особой жестокостью и сексуальным насилием, предъявили шестнадцатилетнему Максиму Бондаренко и его двадцатилетнему приятелю Савелию Никифорову.
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