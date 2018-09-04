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Австралийская модель погибла во время путешествия на яхте 87-летнего миллиардера
4.9.2018 21:13
Фото: woman.ru
На яхте 87-летнего мексиканского миллиардера Альберто Байлерса получила смертельные ранения двадцатилетняя австралийская модель Шинейд Макнамара, передают иностранные СМИ. Как стало известно, родителей погибшей девушки не пустили в морг, заявив, что тело их дочери обезображено.
По данным The Independent, ЧП случилось, когда комфортабельная яхта стояла у берегов греческого острова Кефалония. Когда двадцатилетнюю модель нашли, ее состояние было критическим. Девушку незамедлительно доставили в больницу, однако врачи оказались бессильны.
Шинейд Макнамара входила в состав экипажа яхты. Владелец судна - 87-летний Альберто Байлерс и родственники миллиардера сошли с судна за несколько дней до трагедии. В день, когда погибла модель. на яхте оставались лишь представители персонала.
Местные правоохранительные органы приступили к расследованию, однако пока воздерживаются от каких-либо комментариев по поводу хода расследования. Известно лишь, что полиция ожидает результатов вскрытия.
В ряде СМИ тем временем появились сообщения о том, что Шинейд Макнамара могла получить смертельные травмы, якобы запутавшись в канатах. Отмечается также, что родителям девушки не дали увидеть тело дочери, сославшись на то, что она слишком обезображена после ЧП.
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