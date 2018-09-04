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На Кубани вынесен приговор убийце соседки-пенсионерки и трех ее внуков


4.9.2018 18:42
На Кубани вынесен приговор убийце соседки-пенсионерки и трех ее внуковФото: choiz.me

В кубанской столице завершились судебные слушания по громкому делу о жестоком убийстве пенсионерки и трех ее внуков.

Оказавшийся на скамье подсудимых 29-летний Денис Данилов был признан виновным и приговорен к максимально возможному наказанию.

Как передает агентство "Интерфакс", вердикт по этому делу вынес Краснодарский краевой суд. Жителя Краснодара признали виновным в особо жестоком убийстве четырех человек, а также незаконном проникновении в дом, где проживали жертвы преступления. Согласно вынесенному вердикту, мужчину осудили на пожизненный срок, который он будет отбывать в колонии особого режима.

Как сообщает пресс-служба краевого СУ СКР, к ответственности привлечена и мать 29-летнего Дениса Данилова Елена. Женщина была признана виновной сразу по трем уголовным статьям - о подстрекательстве и пособничестве убийству, нарушении неприкосновенности частной жизни и даче взятки. Данилову приговорили к пятнадцати годам заключения и выплате штрафа в размере одного миллиона рублей.

В ходе расследования было установлено, что семья Даниловых, проживавшая в частном доме, не ладила с соседями из-за длительного спора о границах земельных участков. На фоне плохих отношений не раз возникали конфликты, тянулись судебные тяжбы. При этом в течение нескольких лет Елена Данилова занималась незаконным сбором информации о соседях, в частности, о их личной и семейной жизни соседей. Как выяснили следователи, она даже вела скрытую видеосъемку. Долгое время Данилова внушала собственному сыну неприязнь к соседской семье. Настраивая молодого человека против них, постепенно она начала привлекать сына и к слежке.

Летом 2016 года Данилов, имея при себе топор и кинжалом, смог проникнуть в соседский дом через заднюю дверь, которая была не заперта. Оказавшись внутри, мужчина хладнокровно совершил убийство находившихся в доме пожилой женщины и трех ее несовершеннолетних внуков. Мать убийцы в тот момент включила громкую музыку, чтобы не были слышны крики жертв. После расправы помогала сыну уничтожать улики.

Правоохранителям потребовалось около трех суток, чтобы установить местонахождение подозреваемого. Сразу после этого Данилов, пытавшийся спрятаться в населенном пункте Мирный Северского района Кубани, был задержан. Мать убийцы позднее пыталась дать следователю взятку в размере пятидесяти тысяч рублей, надеясь избежать ареста.

Автор: Злата Богатова

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