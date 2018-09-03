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Жителей Сахалина предупреждают о приближении тайфуна "Джеби"


11:44
Жителей Сахалина предупреждают о приближении тайфуна "Джеби"Фото: livejournal.com

В школах Южно-Сахалинска в среду, 5 сентября, будут сокращены занятия у учащихся первой смены в связи с приближением тайфуна "Джеби", передают региональные СМИ со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Меры по ограничению времени и даже отмене занятий вводятся и в учебных заведениях некоторых районов.

Как сообщает пресс-служба регионального главка МЧС, согласно прогнозам синоптиков, во власти стихии завтра могут оказаться не менее семнадцати муниципальных образований Сахалинской области. в частности, Долинский, Невельский, Холмский и Тымовский районы.

Метеорологи предупреждают местное население о порывах ураганного ветра и выпадении большого количества осадков. Ожидается, что на реках Сахалина может произойти резкое повышение уровня воды вплоть до двух метров, возможен выход воды на пойму.

Учитывая неблагоприятные погодные факторы, власти и экстренные службы Сахалинской области обращаются к населению региона с призывом воздерживаться от выездов на охоту и рыбалку, перенести намеченные туристические выходы и уделять повышенное внимание собственной безопасности.

Автор: Злата Богатова

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